type here...

Zelensky: “Il presidente russo Vladimir Putin non ha raggiunto gli obiettivi”

Breaking newsSpeciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin “non ha raggiunto gli obiettivi” della guerra che ha scatenato contro l’Ucraina e “non ha spezzato il morale degli ucraini”, ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato oggi nel quarto anniversario dell’inizio dell’invasione russa.

“Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato il morale del popolo ucraino. Non ha vinto questa guerra”, ha detto Zelensky.

“Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e far sì che sia fatta giustizia. Vogliamo la pace: una pace forte, dignitosa e duratura”, ha aggiunto.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits