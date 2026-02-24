Zelensky: “Il presidente russo Vladimir Putin non ha raggiunto gli obiettivi”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin “non ha raggiunto gli obiettivi” della guerra che ha scatenato contro l’Ucraina e “non ha spezzato il morale degli ucraini”, ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato oggi nel quarto anniversario dell’inizio dell’invasione russa.

“Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato il morale del popolo ucraino. Non ha vinto questa guerra”, ha detto Zelensky.

“Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e far sì che sia fatta giustizia. Vogliamo la pace: una pace forte, dignitosa e duratura”, ha aggiunto.