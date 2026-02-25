type here...

Frodi fiscali per 5 miliardi di euro: centinaia gli indagati. Sequestri per 1 miliardo di euro

Da redazione
AgenPress. Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.

L’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di incidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero.

Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.

 

