Israele afferma di aver ucciso il comandante delle Forze d’élite Radwan di Hezbollah

AgenPress. È stato ucciso in un attacco mirato nella zona di Dahieh, a Beirut, Ahmed Ali Balout, comandante delle Forze d’élite Radwan di Hezbollah.

L’esercito israeliano ha affermato che il comandante è stato ucciso durante un attacco israeliano ai sobborghi meridionali di Beirut. Non c’è stata alcuna conferma immediata da parte di Hezbollah.

Ad annunciarlo le Forze di Difesa israeliane (Idf). “Negli ultimi mesi, Ali Balout ha diretto i terroristi delle Forze Radwan e decine di attacchi terroristici contro i soldati delle Idf, operanti nel Libano meridionale, tra cui attacchi con missili anticarro e la detonazione di ordigni esplosivi”, si legge nella dichiarazione delle Idf, aggiungendo che le Forze Radwan “operano con il sostegno e la direzione del regime terroristico iraniano”.