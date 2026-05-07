Ministero, Rete giustizia: chiarimenti su disservizi informatici 6-7 maggio

AgenPress. In merito alle notizie diffuse sugli organi di stampa, relative ai disservizi informatici della Rete Giustizia, il Ministero precisa che all’origine degli eventi verificatisi il 6 e il 7 maggio sono state accertate cause diverse e tra loro indipendenti, entrambe ricollegabili a fornitori esterni, rispettivamente della connettività e della energia elettrica.

La risoluzione dei problemi, con conseguente ripristino dei servizi, è avvenuta comunque in tempi brevi in entrambe le occasioni.

Nello specifico, si precisa che:

il 6 maggio, l’indisponibilità di numerosi servizi digitali è stata causata da un grave disservizio esterno dell’infrastruttura DNS, gestita dal fornitore di connettività. L’Amministrazione è intervenuta tempestivamente, attivando tutte le azioni previste per il ripristino e l’accertamento delle responsabilità;

Il 7 maggio, l’interruzione di molteplici servizi per i distretti del Nord Italia è dipesa da un guasto agli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia di Milano, sede di una Sala Server Nazionale. Sono state immediatamente avviate le attività per il ripristino dell’alimentazione e la riattivazione progressiva dei servizi.

Si precisa che, in nessuno dei due casi vi è stata compromissione di dati o sistemi informatici della Giustizia. Il Ministero è costantemente impegnato a garantire la continuità, la sicurezza e l’affidabilità dei servizi digitali, assicurando la massima trasparenza informativa.