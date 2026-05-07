Reso pubblico da un giudice il “biglietto di suicidio di Epstein”

AgenPress. Un presunto biglietto di suicidio di Jeffrey Epstein, ottenuto dal suo ex compagno di cella, è stato reso pubblico da un giudice federale.

La lettera, scritta a mano su carta a righe e non autenticata, risale a quello che si ritiene essere stato il tentativo di suicidio fallito di Epstein, avvenuto il 23 luglio 2019, meno di due settimane prima della sua morte.

Secondo un rapporto dell’Ufficio dell’Ispettore Generale del Dipartimento di Giustizia, Epstein è stato trovato “con un panno arancione intorno al collo” e “segni di sfregamento” sul collo. Il compagno di cella di Epstein ha riferito agli agenti che Epstein aveva tentato di impiccarsi.

Il biglietto è scritto a mano e recita: “Mi hanno indagato per mesi, ma non hanno trovato NULLA!!!”

La scrittura è difficile da decifrare ma sembra dire: “Quindi le accuse relative al sedicenne sono state ripresentate”. Poi continua: “È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio. Cosa vuoi che faccia? Che scoppi a piangere!! Non è divertente, non ne vale la pena!!”

Epstein, 66 anni, fu arrestato nel luglio 2019 con molteplici accuse di traffico sessuale per presunti episodi risalenti al periodo tra il 2002 e il 2005, relativi all’abuso sessuale di ragazze anche di soli 14 anni .

Nonostante fosse stato messo sotto sorveglianza speciale per rischio suicidio dopo essere stato trovato semi-incosciente nella sua cella quello stesso mese, negò di avere intenzioni suicide.

Fu trovato morto suicida nella sua cella di prigione in agosto, a seguito di quella che gli investigatori federali conclusero nel 2023 essere una serie di comportamenti scorretti, negligenze ed errori da parte del personale del Metropolitan Correctional Center.