Il presidente del Paraguay elogia l’amicizia con Taiwan, la Cina gli intima di interrompere i rapporti

AgenPress. Il Paraguay e Taiwan condividono un’amicizia basata sulla libertà e sulla democrazia che va oltre le formalità diplomatiche, ha dichiarato il presidente paraguaiano Santiago Peña, mentre la Cina gli intima di interrompere le relazioni con Taipei.

Rivolgendosi in inglese agli studenti universitari di Taipei dopo aver ricevuto una laurea honoris causa, Pena ha affermato che il Paraguay e Taiwan hanno un’alleanza basata sulla libertà.

“Il Paraguay e Taiwan condividono un’amicizia costruita su solide basi: democrazia, libertà, fiducia nelle istituzioni e dignità del duro lavoro”, ha affermato.

“Le nostre relazioni bilaterali vanno ben oltre le formalità diplomatiche. Si manifestano in azioni concrete, risultati tangibili e opportunità reali per entrambe le nostre nazioni.”

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che il Paraguay dovrebbe “schierarsi dalla parte giusta della storia” e “interrompere le cosiddette relazioni diplomatiche con le autorità di Taiwan”.

“Il principio di ‘Una sola Cina’ è una norma fondamentale delle relazioni internazionali e un consenso universale della comunità internazionale”, ha affermato Lin, riferendosi alla posizione di Pechino secondo cui entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan fanno parte di un unico Paese.