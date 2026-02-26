Alcuni documenti su Trump rimossi dal fascicolo Epstein. Il Dipartimento di Giustizia avvia la revisione

AgenPress. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è impegnato a esaminare i documenti del caso Epstein dopo che i media hanno accusato il governo di aver nascosto molti dettagli che facevano riferimento a Donald Trump, principalmente accuse di violenza sessuale su una minorenne.

La stazione radio pubblica NPR ha riferito che il Dipartimento di Giustizia, guidato da un fedelissimo del presidente Trump, ha bloccato la pubblicazione dei documenti relativi alle accuse a suo carico di aver abusato sessualmente di una minorenne.

Secondo la NPR, i documenti relativi alle accuse contro Jeffrey Epstein, che menzionavano il nome di Donald Trump, sono stati rimossi anche dal database pubblico riguardante il molestatore sessuale morto nel 2019 in prigione prima del processo.

In una dichiarazione rilasciata ieri sera, il Dipartimento di Giustizia ha scritto che, secondo quanto riportato dai media, i file relativi alla complice di Epstein, Gillian Maxwell, sembrano mancare dal database pubblico.

“Come per tutti i documenti evidenziati il ministero sta attualmente esaminando i fascicoli che rientrano in questa categoria”, ha annunciato tramite un post su X.

“Se durante il processo di revisione si scoprisse che un documento è stato classificato erroneamente e soddisfa i criteri di legge, il dipartimento lo renderà sicuramente pubblico”, ha assicurato il Dipartimento di Giustizia, alludendo alla legge adottata lo scorso anno per ordinare al governo di divulgare tutti i suoi file su Epstein.

In precedenza, il Ministero aveva affermato tramite X che “Nulla era stato rimosso” e aveva assicurato che non sarebbero stati resi pubblici solo i documenti duplicati, quelli per i quali esisteva un ordine di non divulgazione da parte del tribunale o quelli facenti parte di un’indagine federale in corso.

Dopo la notizia diffusa dalla NPR, mercoledì il New York Times ha riferito che tra i documenti inediti ci sono appunti dell’FBI che riassumono gli interrogatori condotti in relazione alle accuse mosse a una donna nel 2019.

Questa donna si era fatta avanti dopo l’arresto dell’agente di cambio di New York e aveva affermato che qualche decennio prima, quando era minorenne, era stata abusata sessualmente da Jeffrey Epstein e Donald Trump.

Le vittime di Jeffrey Epstein hanno espresso la loro indignazione per il fatto che numerosi documenti siano stati censurati e per il fatto che non sia stata intrapresa alcuna azione legale contro i presunti complici del finanziere.