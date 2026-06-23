Benifei (PD): “Si vota ad aprile. Campo largo? Sì alle primarie se non c’è accordo su Schlein”

AgenPress. “Secondo me si va a votare all’inizio della primavera. Giorgia Meloni avrebbe interesse a votare adesso perché pensa di darci meno tempo per organizzarci, ma non credo che Mattarella le permetterà di votare un anno prima. Alla fine queste diverse tendenze porteranno a votare in aprile, con uno scioglimento delle Camere a febbraio. Ormai ci siamo, siamo vicini”.

Lo ha dichiarato Brando Benifei, eurodeputato del PD, intervenendo a L’Attimo Fuggente condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.

“Come si sceglie il candidato premier del campo largo? In tutti i Paesi d’Europa il capo del primo partito è il candidato premier. Se però, dovendo costruire una coalizione larga, non ci sarà un accordo su questo criterio, allora faremo le primarie. Non sono un appassionato dello strumento, ma è assolutamente legittimo e l’abbiamo già usato in passato. Se sarà necessario, si faranno e chi vincerà sarà il candidato premier”, ha aggiunto Benifei.