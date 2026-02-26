Hillary Clinton testimonierà oggi davanti al Congresso sul caso Epstein

AgenPress. L’ex Segretario di Stato Hillary Clinton testimonierà oggi davanti al Congresso degli Stati Uniti in merito allo scandalo che ha coinvolto il molestatore sessuale Jeffrey Epstein.

Hillary Clinton, 78 anni, dovrebbe prestare giuramento oggi, prima del marito ed ex presidente Bill Clinton, 79 anni, che dovrebbe testimoniare domani, venerdì.

Secondo i media statunitensi, le loro testimonianze e le risposte alle domande dei legislatori non si terranno al Congresso, ma tramite collegamento video. Le riunioni saranno a porte chiuse, quindi non è chiaro quante informazioni saranno rese pubbliche.

Per mesi Hillary e Bill Clinton si sono rifiutati di testimoniare davanti al Congresso nell’ambito dell’inchiesta su Epstein.

I democratici accusano il presidente repubblicano della Commissione di vigilanza della Camera, James Comer, di aver condotto un processo motivato politicamente.

Secondo quanto riportato dai media americani, il fatto che i Clinton abbiano accettato di testimoniare all’inizio di febbraio ha spinto i repubblicani ad annullare il voto per avviare un procedimento contro di loro per oltraggio al Congresso.

Il nome e le foto di Bill Clinton compaiono nei documenti relativi all’indagine su Epstein. Tuttavia, la sola menzione del nome non significa nulla. L’ex presidente ha ripetutamente negato qualsiasi illecito in relazione alla sua conoscenza con Epstein.

Epstein ha gestito per anni una rete di abusi, con decine di giovani donne e ragazze minorenni come vittime. Il finanziere newyorkese aveva ottimi contatti nell’alta società statunitense. È morto in carcere nel 2019, in custodia cautelare in attesa di processo.