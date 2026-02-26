Rubio: l’Iran “si rifiuta” di discutere il suo programma di sviluppo di missili balistici

AgenPress. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che l’Iran “si rifiuta” di discutere del suo programma missilistico balistico, che rappresenta un ” grave problema”, poche ore prima dell’inizio dei nuovi colloqui previsti per oggi a Ginevra.

“Il presidente Trump vuole soluzioni diplomatiche. Quindi definirò l’incontro di oggi una giornata di colloqui che, spero, saranno produttivi, ma in definitiva dovremmo discutere di altre cose oltre al programma nucleare iraniano”, ha detto Rubio durante una conferenza stampa.

“È anche importante ricordare che l’Iran si rifiuta di discutere di missili balistici con noi o con chiunque altro, e questo è un grosso problema”, ha insistito.

Nel suo discorso al Congresso, il presidente degli Stati Uniti Trump ha accusato l’Iran di voler acquisire armi in grado di colpire il territorio statunitense.

La Repubblica islamica “ha già sviluppato missili che possono minacciare l’Europa e le nostre basi” in Medio Oriente e “sta lavorando per costruire missili che potrebbero presto essere in grado di raggiungere gli Stati Uniti”, ha affermato Trump che ha recentemente inviato nella regione del Golfo la più grande forza aerea americana.

Ieri l’Iran ha respinto quelle che ha definito “palesi bugie” di Washington sulle sue armi.

L’ossessione americana di tenere colloqui sul programma di armi iraniano, qualcosa che la controparte rifiuta, sta tornando alla ribalta mentre il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia di ordinare operazioni militari contro Teheran.

I negoziatori iraniani sono arrivati ​​ieri sera a Ginevra, esprimendo ottimismo, alla vigilia di nuovi colloqui con Washington: saranno rappresentati dall’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero e consigliere del magnate repubblicano.