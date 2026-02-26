Unione Naz. Consumatori su Fedez a Sanremo che pubblicizza il “fumo”

AgenPress. “E’ incredibile, ma il cantante Fedez, sfruttando il nome di Sanremo e la sua presenza al Festival, invece di pensare a cantare, ha trovato il tempo, tra un’esibizione e l’altra, per pubblicizzare un dispositivo per riscaldare il tabacco, invitando i suoi milioni di follower ad un evento che sponsorizza uno degli ultimi marchi arrivati sul mercato: “Se siete a Sanremo ci vediamo domani al meet and Greet con @ploom_ita“ – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Al di là del fatto che ci riserviamo di valutare se esistono i presupposti per una segnalazione all’Antitrust, atteso che, come recentemente confermato dal ministero della Salute da noi interpellato sull’argomento, anche l’attività di promozione commerciale del solo dispositivo promuove indirettamente il consumo di tabacco e viola, quindi, il D.Lgs. n. 6/2016 che vieta qualunque comunicazione che abbia “lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ma chiediamo al cantante se non ritiene investire il suo tempo per veicolare messaggi utili ai suoi follower, dannosi per la loro salute“, il punto è che ci chiediamo come mai il cantante non senta la responsabilità che deriva dalla sua grande popolarità di dover veicolare messaggi positivi e utili ai suoi follower, e non dannosi per la loro salute, visto che a quell’evento è previsto l’uso di sticks contenenti nicotina” prosegue Dona.

“Non si salva la coscienza specificando che l’evento è riservato a consumatori adulti e che la nicotina è una sostanza che crea dipendenza” conclude Dona.