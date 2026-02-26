AgenPress. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l’incidente di ieri al largo delle coste di Cuba con un motoscafo registrato in Florida costituisce una “provocazione aggressiva degli Stati Uniti” volta a far degenerare la situazione e a scatenare un conflitto.

Il motoscafo è entrato nelle acque territoriali cubane e ha aperto il fuoco; la guardia costiera cubana è intervenuta, uccidendo quattro persone, ha annunciato l’Avana in un momento di tensione nei rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti.

Quando la nave della guardia costiera “si è avvicinata per procedere all’identificazione”, l’equipaggio ha aperto il fuoco sui cubani, che hanno risposto al fuoco.

Quattro delle persone a bordo del motoscafo sono morte e altre sei sono rimaste ferite, così come il capitano dell’imbarcazione cubana.

“Si tratta di una provocazione aggressiva da parte degli Stati Uniti, volta ad aggravare la situazione e a scatenare un conflitto”, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riportato dalla TASS.

Gli Stati Uniti, che non hanno nascosto il loro desiderio di un cambio di regime a Cuba, un paese di 9,6 milioni di abitanti, hanno attuato una politica di “massima pressione” sull’Avana, che descrivono come una “minaccia” alla sua sicurezza nazionale.