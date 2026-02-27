La Polonia intende vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni

AgenPress. La Polonia sta progettando di promulgare una nuova legge che vieterebbe l’uso dei social media ai minori di 15 anni e renderebbe le piattaforme responsabili della verifica dell’età degli utenti, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Barbara Nowaka.

La piattaforma governativa “Citizens” presenterà oggi la bozza in questione, prevedendo sanzioni per le piattaforme che rimangono accessibili ai giovani utenti, ha chiarito il ministro, aggiungendo che la legge sarà probabilmente implementata entro l’inizio del 2027.

“Stiamo assistendo al peggioramento della salute mentale dei bambini e dei ragazzi, stiamo assistendo a un declino delle loro capacità intellettive”, afferma Novaka, aggiungendo che l’entità delle sanzioni che le aziende dovrebbero pagare è ancora in fase di discussione.

Diversi governi europei, tra cui Danimarca, Grecia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, stanno prendendo in considerazione restrizioni simili, in seguito alle accuse secondo cui i servizi dei social media sono dannosi o creano dipendenza per i minori.

A gennaio il governo britannico ha annunciato che stava valutando l’introduzione di restrizioni per proteggere i bambini online, dopo che leggi simili erano state introdotte in Australia a dicembre.