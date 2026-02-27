AgenPress. Martedì 3 marzo 2026 alle ore 15.00 presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” (Piazza della Minerva, 38 – Roma) si terrà il convegno “Sana e Salva – Quando lo Sport salva la vita”, promosso dal Senatore Marco Scurria e patrocinato dal Senato della Repubblica.

L’iniziativa mette lo sport al servizio della prevenzione della violenza contro le donne, promuovendo salute, autonomia e dignità, e sarà l’occasione per presentare la Consulta Nazionale del Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia), ente storico di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno, attivo da oltre cinquant’anni nella diffusione dello sport come strumento di inclusione, educazione e benessere sociale, con oltre un milione di tesserati e quasi cinquemila associazioni in tutta Italia.

Il progetto “Sana e Salva – Quando lo Sport salva la vita” che verrà presentato in questa occasione prevede la creazione di una rete nazionale di protezione e solidarietà, rafforzando il dialogo tra istituzioni, centri antiviolenza e associazioni sportive.

Simbolo dell’iniziativa è l’Ombrello Rosa, che verrà diffuso capillarmente sul territorio nazionale, con contatti SOS e il messaggio di MSP Italia – WMN 3.2 2 e Salute Plus APS: “nessuna donna deve sentirsi sola, mai”.

Una rete nazionale di supporto realizzata grazie al Movimento Sportivo Popolare Italia e a Salute Plus Aps che fornirà servizi gratuiti di ascolto psicologico e di assistenza e supporto legale alle donne che ne hanno bisogno. Salute Plus è un ente del terzo settore, che promuove la cultura della prevenzione socio-sanitaria e la tutela delle fasce più deboli ed è partner di MSP Italia in questa iniziativa.

Il convegno si aprirà con autorevoli saluti istituzionali, a testimonianza dell’attenzione dei rappresentanti istituzioni verso il tema della prevenzione e della tutela della donna.

Interverranno: Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica *,

l’Onorevole Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati,

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani *,

Il Senatore Lucio Malan, Capogruppo di Fratelli d’Italia,

il Senatore Marco Scurria, Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia,

la Senatrice Daniela Sbrodolini, Segretaria della Presidenza del Senato, Presidente di Italian Wellness Alliance

il Senatore Adriano Galliani *,

la Senatrice Elena Murelli *



Luciano Bonfiglio, Presidente del CONI *

La loro presenza conferma la rilevanza nazionale del progetto e il valore riconosciuto allo sport come leva sociale.

Relatori dell’incontro:

Gian Francesco Lupattelli (Presidente Nazionale MSP Italia), Cristina De Simone (Responsabile progetto), Fabrizio Di Stani (neurologo), Arianna Tarquini (Presidente Salute Plus APS), Silvana De Antoniis (Supporto Psicologico Salute Plus APS), Federico Iadicicco (Presidente ANPIT), Alessandra Caligaris (Segretario Nazionale MSP Italia), Barbara Eboli (Responsabile Crowdfunding), Flavia Topani (TCS Onlus), Avv. Elisabetta Aldovrandi, Francesca Alicata (membro Consulta), Azar Karimi (Associazione Giovani Iraniani in Italia).

Modererà la giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardello