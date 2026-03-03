AgenPress. La first lady statunitense Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su “Bambini, tecnologia e istruzione nelle situazioni di conflitto”, mentre gli Stati Uniti hanno assunto la presidenza di turno del Consiglio per il mese di marzo.

Rivolgendosi agli Stati membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Melania Trump ha sottolineato che “la pace non deve essere fragile”.

Ha iniziato esprimendo le sue condoglianze “alle famiglie che hanno perso i loro eroi” e ha espresso la speranza che “la pace sarà presto vostra” per “tutti i bambini del mondo”.

Ha sottolineato la “missione di mantenere la sicurezza, mantenendo al contempo la responsabilità di prevenire i conflitti sia in tempo di guerra che di pace”. Ha sottolineato che quest’ultima “deve essere applicata in modo equo e non dovrebbe mai essere esercitata alla leggera”.

Al centro del suo messaggio c’era l’affermazione che “la pace duratura sarà raggiunta quando la conoscenza e la comprensione saranno pienamente apprezzate in tutte le società”. Sosteneva che “una nazione che considera sacro l’apprendimento protegge i suoi libri, la sua lingua, la sua scienza e la sua matematica, protegge il suo futuro”, il che porta a “una maggiore comprensione, pensiero morale e tolleranza verso gli altri. Pace”.

Al contrario, ha avvertito che “quando una nazione limita il pensiero, limita il proprio futuro” e che “i bambini che crescono in una cultura radicata nell’ignoranza sono circondati dal disordine e, a volte, persino dal conflitto”.

Descrivendo l’istruzione come un “diritto umano fondamentale”, ha osservato che “molti bambini e giovani adulti sono esclusi dall’istruzione secondaria e universitaria”, sottolineando che “il costo non è astratto”. Ha osservato che “le società governate dalla conoscenza e dalla saggezza sono, pertanto, più pacifiche”.

La signora Trump ha sottolineato, tra le altre cose, il ruolo della tecnologia, affermando che “l’intelligenza artificiale sta democratizzando la conoscenza, che un tempo era limitata alle biblioteche universitarie” e che “oggi, quasi chiunque, ovunque, può accedere a un vasto universo di dati nel palmo della propria mano”.

Secondo una dichiarazione della Casa Bianca, il messaggio della signora Trump si basa sul concetto di “democratizzazione della conoscenza” per tutti, in questa nuova “era dell’immaginazione”, in cui l’intelligenza artificiale fornisce alla comunità globale l’accesso alle informazioni sulle norme culturali degli altri, tra cui costumi, razza e credenze religiose.

Ha invitato la “comunità globale” a “facilitare il pieno accesso alla tecnologia” e a “colmare il divario tecnologico”, esortando i membri a “impegnarsi a salvaguardare l’apprendimento nelle nostre comunità e a promuovere l’accesso all’istruzione superiore per tutti”.

“È giunto il momento per la nostra generazione di elevare i nostri figli al di sopra dell’ideologia attraverso l’accesso alla saggezza”, ha sottolineato.

In conclusione, ha sottolineato che “il cammino verso la pace dipende dall’assunzione della responsabilità di dare potere ai nostri figli attraverso l’istruzione e la tecnologia”, insistendo sul fatto che “il conflitto nasce dall’ignoranza, ma la conoscenza crea comprensione, sostituendo la paura con la pace e l’unità”. Ha inoltre invitato il Consiglio “a costruire una futura generazione di leader che abbraccino la pace attraverso l’istruzione”.

E’ la prima volta che una First Lady in carica presiedeva il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.