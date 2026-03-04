Massimo Santucci Consigliere di Presidenza Remind all’Italian Investment Council by Remind: “Remind rilancia il dialogo tra Pubblico e Privato”

AgenPress. Si è svolta a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind presso Sala Europa – Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Palazzo Generali.

L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

Tra le buone pratiche dei settori produttivi vi è stato anche il contributo di Massimo Santucci Consigliere di Presidenza Remind: “Ancora una volta Remind si fa promotrice di un confronto tra energie pubbliche e manager privati per orientare nuovi investimenti sull’economia della nostra Nazione.

Si tratta di un impegno che la nostra Associazione, guidata con entusiasmo da Paolo Crisafi, ha ormai consolidato e rafforzato nel tempo fino ai successi di questi due giorni di intenso dibattito e nuove proposte.

Remind si pone come realtà affermata che vuole mettersi al servizio dello sviluppo economico nazionale con un metodo di lavoro rispettoso delle diverse posizioni e dei vari contributi.

Un metodo di confronto nel quale prevale l’attenzione verso l’interlocutore con uno stile mai divisivo ma capace sempre di valorizzare buone pratiche e valori condivisi.

Nello stesso tempo esprimendo un’azione incisiva e concreta nel mettere a disposizione del Governo e delle Istituzioni stimoli e progetti provenienti dalle filiere produttive che Remind rappresenta.

In questi anni siamo cresciuti sia nello spazio offerto ai nostri giovani che chiedono costante attenzione, sia nel mettere a fattore comune i contributi di tanti manager ed esperti, rappresentanti dei settori economici e delle Istituzioni pubbliche, consulenti e studiosi, tutti riuniti nel proporre soluzioni utili al comune interesse del bene della società e della nostra civile convivenza.

Di fronte alle attuali criticità e ai “venti di guerra” a livello internazionale Remind rinnova i suoi ideali e i valori della Pace universale quanto mai necessaria nelle troppe crisi del mondo.

Conferma il suo impegno a favore di un’economia capace di creare occasioni di sinergia tra pubblico e privato, rappresentando le filiere delle imprese e degli imprenditori diffusi sul territorio, spesso alla ricerca di punti di riferimento.

Remind si pone oggi più che mai come soggetto che vuole offrire queste occasioni di supporto, costituendo un tavolo permanente di confronto e riflessione, di analisi e proposta, affermando la necessità di semplificazioni amministrative, trasparenza ed efficacia nei sussidi e nella collaborazione reciproca, nell’attuazione di progetti e nella creazione di continue e costanti occasioni di confronto e di crescita.

Al termine di queste giornate di lavoro Remind e i suoi Partner sono più che mai interlocutori validi e sicuri per offrire nuove occasioni di sviluppo e si propongono con maturità e qualificazione come soggetti attivi nel creare sintesi e sinergie e promuovere un dialogo stabile e maturo tra Istituzioni e settori produttivi, al servizio della Nazione e del Governo.”