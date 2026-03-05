Bezalel Smotrich (ministro delle Finanze israeliano): “Il sud di Beirut diventerà Gaza”

AgenPress. Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra ha minacciato oggi che la periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte dell’organizzazione islamista filo-iraniana Hezbollah, subirà la stessa distruzione inflitta dall’esercito israeliano a Gaza.

“Molto presto Dahiya (sobborgo meridionale di Beirut) assomiglierà a Khan Younes”, ha scritto Bezalel Smotrich sul suo account Telegram, riferendosi alla grande città nella Striscia di Gaza meridionale, distrutta dalla guerra con Hamas, iniziata il 7 ottobre 2023 con l’invasione del territorio israeliano da parte dell’organizzazione palestinese.

L’esercito israeliano aveva precedentemente invitato i residenti di tutti i sobborghi meridionali di Beirut a evacuare “immediatamente” la zona, scatenando il panico. “Messaggio urgente ai residenti” di Beirut sud: “Salvate le vostre vite, evacuate immediatamente”, ha scritto il portavoce arabo dell’esercito su Platform X, suggerendo anche “percorsi” che avrebbero potuto seguire, verso nord e est.

Immediatamente si sono verificati enormi ingorghi stradali, mentre si sono uditi colpi di arma da fuoco nell’aria, mettendo in allerta le centinaia di migliaia di residenti della zona.

“Hezbollah ha commesso un errore e pagherà un prezzo alto. Stiamo colpendo la testa della piovra in Iran e allo stesso tempo ne taglieremo il tentacolo, Hezbollah. Volevi gettarci all’inferno, te la sei cercata”, ha detto il ministro israeliano in un video da lui pubblicato.