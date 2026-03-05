Kim Jong Un afferma di aver compiuto progressi verso una marina dotata di armi nucleari

AgenPress. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito a un test di missili da crociera lanciati dalla nave da guerra, promettendo di accelerare l’armamento nucleare della sua marina.

L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency ha affermato che Kim, durante le sue visite al cantiere navale occidentale di Nampo ha anche ispezionato la costruzione di un terzo cacciatorpediniere della stessa classe della sua nave da guerra da 5.000 tonnellate, la Choe Hyon, inaugurata per la prima volta nell’aprile 2025.

Kim ha salutato lo sviluppo della Choe Hyon come un significativo passo avanti verso il suo obiettivo di espandere il raggio operativo e le capacità di attacco preventivo delle sue forze armate dotate di armi nucleari. I media statali affermano che la nave è progettata per gestire diversi sistemi tra cui armi antiaeree e antinave, nonché missili balistici e da crociera con capacità nucleare.

Funzionari militari ed esperti sudcoreani affermano che la Choe Hyon è stata molto costruita con l’assistenza russa nel contesto del rafforzamento dei legami militari, ma alcuni hanno sollevato dubbi sulla sua idoneità al servizio attivo.