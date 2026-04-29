L’ex capo dell’Fbi Comey accusato di “minacce di morte” al presidente Trump per una foto di conchiglie

L’ex direttore dell’FBI ha pubblicato l’anno scorso una foto scattata in spiaggia che mostrava conchiglie disposte a formare il numero “8647”, che gli alleati di Trump hanno interpretato come una minaccia contro il presidente

AgenPress. Il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto l’incriminazione dell’ex direttore dell’FBI James Comey, accusato di aver minacciato la vita del presidente Donald Trump pubblicando una foto di conchiglie su Instagram.

L’ atto d’accusa, composto da due capi d’imputazione sostiene che l’immagine dei proiettili, disposti in modo da formare la scritta “8647”, come “una grave espressione dell’intento di nuocere al Presidente degli Stati Uniti”.

L’ex direttore dell’FBI James Comey ha affermato di non aver mai pensato che potesse essere interpretato come un messaggio violento.

“Ottantasei” è un’espressione comunemente usata nei ristoranti americani quando un articolo è esaurito, e viene anche usata informalmente per significare “annullare” o “sbarazzarsi”.

In un successivo post su Instagram Comey ha affermato di aver dato per scontato che le conchiglie così composte e trovate durante una passeggiata sulla spiaggia fossero “un messaggio politico” e di “non essersi reso conto che alcune persone associano quei numeri alla violenza”, aggiungendo di essere contrario alla violenza “di qualsiasi tipo”.

In un video pubblicato dopo l’incriminazione, Comey ha dichiarato di essere innocente, di non avere paura e di credere ancora nell’indipendenza della magistratura.

“Sono tornati”, ha detto riferendosi all’amministrazione Trump. “Questa volta per via di una foto di conchiglie su una spiaggia della Carolina del Nord scattata un anno fa. E non finirà qui.”

Comey ha affermato che era molto importante ricordare che “questo non rappresenta ciò che siamo come Paese, e non è così che dovrebbe essere il Dipartimento di Giustizia”.

Patrick Fitzgerald, avvocato di Comey, ha dichiarato in un comunicato che il suo cliente “nega con fermezza le accuse contenute nell’atto d’accusa depositato presso il tribunale distrettuale del distretto orientale della Carolina del Nord”.

Due alti funzionari delle forze dell’ordine hanno dichiarato che, nonostante l’emissione di un mandato di arresto, sono in corso trattative tra il Dipartimento di Giustizia e gli avvocati di Comey e che si prevede che Comey si consegnerà alle autorità federali in North Carolina questa settimana.