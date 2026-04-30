Giappone: un uomo armato di martello ferisce cinque persone

AgenPress. Un uomo armato di martello ha ferito cinque persone a Tokyo, tra cui un adolescente, che ha colpito al volto, prima di spruzzare una sostanza sconosciuta su tre agenti di polizia e darsi alla fuga.

Secondo quanto riportato dalla stampa, il sospettato, che si ritiene abbia 44 anni, ha aggredito due adolescenti perché parlavano ad alta voce, vicino alla sua abitazione nella cittadina di Fusa, un sobborgo della capitale giapponese.

La prima vittima, una studentessa adolescente, ha riportato una grave ferita al volto. La seconda, una compagna di classe, è stata leggermente ferita alla spalla.

Gli agenti di polizia si sono precipitati sul posto, dove il sospettato ha spruzzato una sostanza sconosciuta su tre di loro prima di darsi alla fuga.

In Giappone, i crimini violenti sono generalmente considerati rari, in un Paese che vanta uno dei tassi di omicidio più bassi al mondo e alcune delle leggi sulle armi più severe a livello globale.