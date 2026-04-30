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Global Sumud Flotilla: “Navi da guerra israeliane hanno illegalmente circondato le nostre imbarcazioni”

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AgenPress. Gli organizzatori di una nuova flotta di decine di navi umanitarie, con a bordo sostenitori della causa palestinese intenzionati a rompere il blocco della Striscia di Gaza, hanno annunciato nelle prime ore di questa mattina che le imbarcazioni sono state circondate dalla marina israeliana in acque internazionali e che si sono persi i contatti con molte di esse.

“Navi da guerra israeliane hanno illegalmente circondato la flottiglia in acque internazionali e hanno lanciato minacce di rapimento e uso della forza”, ha riferito la Global Sumud Flotilla tramite X.

“Si sono persi i contatti con 11 navi”, ha aggiunto, riferendosi anche alle notizie diffuse dai media israeliani sull'”intercettazione” di 7 di esse.

La nuova flotta è composta da oltre cinquanta imbarcazioni, partite nelle scorse settimane da Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna) e Siracusa (Italia). Si trova a ovest di Creta, secondo i dati riportati direttamente dal sito web dell’iniziativa.

“Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono identificati come ‘israeliani'”, ha riferito la Global Sumud Flotilla, aggiungendo che il personale militare “ha puntato laser e fucili automatici” contro gli equipaggi “e ha ordinato ai partecipanti di radunarsi a prua delle imbarcazioni e di mettersi a quattro zampe”.

 

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