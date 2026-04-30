Stati Uniti: la guerra con l’Iran è costata finora 25 miliardi di dollari

AgenPress. La guerra degli Stati Uniti in Iran è costata finora 25 miliardi di dollari, ha dichiarato oggi un alto funzionario del Pentagono, fornendo la prima stima ufficiale del costo militare del conflitto.

A soli sei mesi dalle elezioni di metà mandato, in cui i repubblicani di Trump potrebbero lottare duramente per mantenere il controllo della Camera dei Rappresentanti, i democratici sembrano essere favoriti nei sondaggi, mentre cercano di collegare l’impopolare questione della guerra in Iran al costo della vita.

Jules Hearst, che ricopre la carica di revisore dei conti ad interim, ha dichiarato ai membri della Commissione per i servizi armati della Camera che la maggior parte di quei fondi è stata destinata all’acquisto di munizioni.

Hearst non ha fornito dettagli su cosa includa questa stima dei costi e se tenga conto dei costi previsti per la ricostruzione e la riparazione delle infrastrutture delle basi in Medio Oriente distrutte durante la guerra.

Adam Smith, il principale esponente democratico della Commissione per le Forze Armate della Camera, ha risposto a Hearst: “Sono contento che abbia risposto a questa domanda. Perché la chiediamo da molto tempo e nessuno ci fornisce questa cifra.”

Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi contro l’Iran il 28 febbraio e attualmente le due parti mantengono un fragile cessate il fuoco. Il Pentagono ha schierato decine di migliaia di soldati aggiuntivi in ​​Medio Oriente, tra cui tre portaerei nella regione.

Tredici soldati americani sono stati uccisi in guerra e centinaia sono rimasti feriti.

I problemi relativi al trasporto di petrolio e gas sin dall’inizio della guerra hanno causato un’impennata dei prezzi della benzina negli Stati Uniti, così come dei prodotti agricoli come i fertilizzanti, oltre a una lunga lista di altri prezzi elevati per i consumatori.