La Francia ha annunciato lo schieramento di importanti risorse militari, tra cui la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale

AgenPress. La portaerei Charles de Gaulle, inviata dalla Francia in Medio Oriente per proteggere i cittadini francesi e gli alleati sotto attacco da parte dell’Iran, è entrata nel Mar Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra.

La portaerei francese era stata dispiegata nell’Europa settentrionale nell’ambito di una missione NATO quando il presidente Emmanuel Macron ne annunciò la missione in Medio Oriente.

Il presidente francese, che ritiene che l’attacco israelo-americano venga condotto al di fuori del quadro del diritto internazionale, ha assicurato che la Francia sta assumendo una posizione “strettamente difensiva”.

Ha annunciato lo schieramento di importanti risorse militari, tra cui la portaerei Charles de Gaulle, nel Mediterraneo orientale, nell’ambito delle misure che la Francia sta adottando “per la sua sicurezza, la sicurezza dei suoi cittadini e delle sue basi, nonché dei suoi alleati nella regione”.

La Francia è legata da accordi di difesa con il Qatar, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti.