Sanchez: “La guerra contro l’Iran è un enorme errore”

AgenPress. La guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran è “un enorme errore”, ha affermato durante una conferenza stampa il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha ripetutamente denunciato questo “intervento illegale”.

“Questa guerra in Iran è, secondo me e secondo la Spagna, un errore enorme”, ha affermato.

Riferendosi alla decisione di Madrid di inviare una fregata in missione di difesa a Cipro, il Primo Ministro spagnolo ha dichiarato: “Con la stessa determinazione con cui diciamo “No alla guerra in Iran”, siamo solidali e aiuteremo un Paese dell’Unione Europea che è vittima di questa guerra”.

“Tra paesi alleati è bene aiutarsi quando c’è una ragione e segnalare quando si commette un errore, e questa guerra in Iran è un errore enorme che pagheremo”, ha detto.

“La cooperazione leale” dovrebbe prevalere sulla “rivalità” nei rapporti tra Madrid e Washington, ha affermato il primo ministro spagnolo, che ha ricevuto pesanti critiche da Washington per la sua posizione sulla guerra tra Stati Uniti e Israele.

Le relazioni bilaterali devono essere governate dal “rispetto, da uno spirito di leale cooperazione” e fondarsi sulla base dell'”uguaglianza”, nel quadro di un “atlantismo in cui il diritto e le regole internazionali siano il pilastro e in cui prevalga la cooperazione, non la rivalità”.

Interrogato da un giornalista sulle dure critiche mosse da Trump alle sue politiche, Pedro Sanchez ha cercato di moderare i toni: “Nutro un immenso rispetto per la presidenza degli Stati Uniti e una grandissima ammirazione per la società americana”.