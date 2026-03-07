Netanyahu: “Israele continuerà a colpire l’Iran con tutta la sua potenza per eliminare il regime”

AgenPress. Israele continuerà a colpire l’Iran con “tutta” la sua “potenza” per “eliminare il regime” seguendo un “piano metodico”, ha dichiarato stasera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“Continueremo con tutte le nostre forze”, ha detto Netanyahu in un breve discorso trasmesso in televisione, facendo il punto sull’attacco lanciato il 28 febbraio insieme agli Stati Uniti contro la Repubblica islamica.

“Per quanto riguarda la continuazione delle operazioni, abbiamo un piano metodico, con numerose sorprese, per eliminare il regime e consentire il cambiamento. Abbiamo molti altri obiettivi.

“Grazie ai nostri coraggiosi piloti e ai piloti americani, abbiamo il controllo quasi completo dello spazio aereo sopra Teheran”, ha affermato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha compreso la portata del pericolo per gli Stati Uniti e per il mondo. “Abbiamo agito per affrontare la minaccia e consentire al popolo iraniano di prendere in mano il proprio destino”, ha sottolineato Netanyahu.

“Fin dalla prima settimana, abbiamo eliminato il dittatore Khamenei. Abbiamo distrutto strutture governative, fabbriche di armi e centinaia di lanciamissili balistici grazie ai nostri piloti e a quelli americani”, ha ricordato.

“Al popolo iraniano: il momento della verità si avvicina, perché non cerchiamo di dividere l’Iran, ma di liberarlo dal giogo della tirannia e di vivere in pace con esso. Questa liberazione dipende da voi, coraggioso popolo iraniano”, ha detto il primo ministro.

Chi “deporrà le armi non subirà alcun danno; chi si rifiuterà ne subirà le conseguenze”, ha avvertito, promettendo che in futuro “i popoli di Israele e Iran torneranno ad essere amici”.

“Negli ultimi giorni, l’Iran ha attaccato 12 paesi vicini. Noi li sosteniamo. Numerosi paesi si stanno ora rivolgendo a noi per collaborare”, ha commentato Netanyahu.

“Abbiamo trasformato il Medio Oriente, abbiamo alterato l’equilibrio di potere. Israele è una potenza regionale che scoraggia i nostri vicini e i nostri nemici. Chi è audace vince”, ha concluso..