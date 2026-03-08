Iran. Il figlio di Khamenei è stato scelto come leader supremo

AgenPress. L’Iran ha annunciato oggi di aver scelto il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba, come suo successore.

“Il nome di Khamenei continuerà a esistere”, ha affermato l’ayatollah Hosseinali Eshkevari, membro del consiglio dei religiosi responsabile dell’elezione del nuovo leader, in un video trasmesso dai media iraniani.

La posizione di leader supremo in Iran è una delle più potenti al mondo, combinando autorità religiosa e politica. Il leader supremo è il capo di stato, il comandante in capo delle forze armate e ha il potere di influenzare tutte le principali decisioni politiche, giuridiche e culturali.

Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali Khamenei, ha recentemente acquisito una crescente visibilità nella politica iraniana. Sebbene non fosse un nome noto come possibile successore fino a pochi anni fa, il suo coinvolgimento negli affari statali e religiosi è aumentato notevolmente. Considerato da molti come una figura chiave nella corte politica del padre, Mojtaba ha guadagnato il favore di numerosi settori del regime, inclusi i membri più potenti delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

La nomina di Mojtaba Khamenei come leader supremo ha enormi implicazioni per l’Iran, ma anche per la regione e il mondo intero. La sua ascesa potrebbe accentuare la continuità del regime teocratico, continuando a mantenere il controllo sulle forze armate e sulle politiche interne del paese.

Per la popolazione iraniana, la continuità della leadership potrebbe non essere accolta con favore. Le proteste contro il regime, esplose in vari momenti negli ultimi anni, hanno rivelato un malcontento crescente tra i giovani iraniani, in particolare riguardo alla repressione delle libertà civili e alla gestione economica del paese. Un altro periodo sotto la guida di un leader che rappresenta la continuità della rivoluzione potrebbe intensificare queste tensioni interne.