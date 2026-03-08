type here...

Otto marzo, Schillaci: impegno per la salute e il benessere delle donne

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “Le donne svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società e in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo rinnoviamo il nostro impegno a tutela del loro benessere e della loro salute in tutte le fasi della vita. Un impegno orientato a rafforzare percorsi di prevenzione, cura e assistenza sempre più efficaci e attenti alla specificità femminile.
In questa Giornata un pensiero particolare va tutte le donne che ogni giorno si prendono cura della salute degli italiani. Dalle corsie degli ospedali agli ambulatori, dai laboratori di ricerca ai servizi territoriali, le donne rappresentano la maggioranza del personale sanitario e una forza fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale che continueremo a sostenere e valorizzare. Investire nel benessere e nella salute delle donne significa investire nel futuro della nostra comunità”.
Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits