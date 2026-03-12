Domani a Parigi incontro Zelensky-Macron

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà domani Volodymyr Zelensky a Parigi, dove discuteranno, tra le altre cose, “i mezzi per aumentare la pressione sulla Russia” dopo quattro anni di guerra.

I due leader “si scambieranno inoltre opinioni sulle condizioni per una pace giusta e duratura e, in tale contesto, valuteranno gli impegni assunti nel quadro dell’Alleanza dei volenterosi in materia di garanzie di sicurezza”, ha sottolineato la presidenza francese.

Il 24 febbraio gli alleati dell’Ucraina hanno nuovamente chiesto alla Russia un “cessate il fuoco incondizionato”, nonostante Macron si sia mostrato “molto cauto” sulla possibilità di raggiungere “la pace a breve termine”.

A gennaio, l’Alleanza dei volenterosi ha inoltre concordato di schierare, con il “supporto” degli Stati Uniti, una forza multinazionale in Ucraina nel caso di un accordo di pace, e che un meccanismo guidato dagli Stati Uniti avrebbe monitorato il cessate il fuoco.

Nella sua nuova visita a Parigi domani, Zelensky discuterà con la sua controparte francese del “sostegno della Francia e dei partner europei per aiutare l’Ucraina a difendersi”.

Da parte loro, gli Stati Uniti hanno proposto di tenere un nuovo round di negoziati tra Kiev e Mosca la prossima settimana, con la mediazione americana. Secondo Zelensky, questi colloqui potrebbero svolgersi in Svizzera o in Turchia.

Nel frattempo, l’inviato del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, ha annunciato di aver avuto ieri un “incontro costruttivo” in Florida con i negoziatori americani, tra cui Steve Witkoff, inviato speciale di Trump.

Si trattava dei primi colloqui tra russi e americani dopo l’inizio della guerra contro l’Iran.

“Abbiamo discusso di molti progetti che potrebbero contribuire al ripristino delle relazioni russo-americane, nonché dell’attuale crisi dei mercati energetici globali”, ha detto Dmitriev questa mattina su Telegram.

“Oggi molti paesi, soprattutto gli Stati Uniti, stanno iniziando a comprendere meglio il ruolo chiave del petrolio e del gas russi nel garantire la stabilità dell’economia globale, nonché l’inefficacia e la natura distruttiva delle sanzioni contro la Russia”, ha sostenuto.