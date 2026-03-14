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Attacco con droni a una base militare presso l’aeroporto di Baghdad

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AgenPress. Un attacco con droni, avvenuto nella tarda serata di oggi, ha preso di mira una base militare presso l’aeroporto internazionale di Baghdad, una base che fino a poco tempo fa ospitava truppe della coalizione internazionale a guida statunitense contro i jihadisti.

“Un drone si è schiantato fuori dal perimetro di sicurezza, finendo su magazzini e strutture temporanee e provocando un incendio”.

Dall’inizio della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, gruppi iracheni filo-iraniani hanno condotto attacchi contro le truppe statunitensi in Iraq e in Medio Oriente.

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