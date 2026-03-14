Attacco con droni a una base militare presso l’aeroporto di Baghdad

AgenPress. Un attacco con droni, avvenuto nella tarda serata di oggi, ha preso di mira una base militare presso l’aeroporto internazionale di Baghdad, una base che fino a poco tempo fa ospitava truppe della coalizione internazionale a guida statunitense contro i jihadisti.

“Un drone si è schiantato fuori dal perimetro di sicurezza, finendo su magazzini e strutture temporanee e provocando un incendio”.

Dall’inizio della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, gruppi iracheni filo-iraniani hanno condotto attacchi contro le truppe statunitensi in Iraq e in Medio Oriente.