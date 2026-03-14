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L’esercito americano ha colpito le infrastrutture di sicurezza a supporto degli impianti petroliferi sull’isola di Kharg.

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AgenPress. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CCT) disporrà presto di maggiori informazioni sugli attacchi all’isola di Kharg. Un funzionario ha affermato che le forze armate hanno colpito infrastrutture di sicurezza a supporto delle infrastrutture petrolifere presenti sull’isola, nonché le postazioni militari iraniane di proiezione di forza stanziate sull’isola stessa. 

L’isola è caratterizzata principalmente da infrastrutture petrolifere (il 90% del suo territorio è legato al petrolio), ma ospita anche capacità militari, tra cui difese aeree e persino mine sotterranee.

Questi attacchi probabilmente elimineranno alcune minacce reali, ma rappresentano anche un messaggio simbolico all’Iran, a dimostrazione che gli Stati Uniti possono ottenere il loro petrolio se lo desiderano.

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