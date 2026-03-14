L’esercito americano ha colpito le infrastrutture di sicurezza a supporto degli impianti petroliferi sull’isola di Kharg.

AgenPress. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CCT) disporrà presto di maggiori informazioni sugli attacchi all’isola di Kharg. Un funzionario ha affermato che le forze armate hanno colpito infrastrutture di sicurezza a supporto delle infrastrutture petrolifere presenti sull’isola, nonché le postazioni militari iraniane di proiezione di forza stanziate sull’isola stessa.

L’isola è caratterizzata principalmente da infrastrutture petrolifere (il 90% del suo territorio è legato al petrolio), ma ospita anche capacità militari, tra cui difese aeree e persino mine sotterranee.

Questi attacchi probabilmente elimineranno alcune minacce reali, ma rappresentano anche un messaggio simbolico all’Iran, a dimostrazione che gli Stati Uniti possono ottenere il loro petrolio se lo desiderano.