Trump: “La Marina statunitense scorterà le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz”

AgenPress. L’Iran ha attaccato petroliere negli ultimi giorni e ha minacciato di bloccare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio mondiale.

Interrogato stasera dai giornalisti sulla possibilità che la Marina statunitense scorti petroliere attraverso lo stretto, Trump ha risposto: “Accadrà presto. Molto presto”.

Trump ha anche affermato che i prezzi della benzina diminuiranno alla fine della guerra.

“Penso che i prezzi della benzina, non appena tutto questo sarà finito, crolleranno, insieme a tutto il resto. Penso che assisterete a un calo molto consistente del prezzo della benzina, del gas, di tutto ciò che riguarda l’energia non appena questa situazione sarà conclusa”, ha affermato il presidente.

Trump ha dichiarato che in Iran non c’è più molto da distruggere, ma che per ora gli Stati Uniti continueranno le operazioni.

«Sarà così, finché sarà necessario», ha detto. «Sono stati decimati. Il Paese, il loro Paese, è in pessime condizioni. Tutto sta crollando.»