Trump respinge i tentativi di avviare negoziati per un cessate il fuoco nella guerra con l’Iran

AgenPress. L’amministrazione Trump ha respinto gli sforzi degli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente per avviare negoziati diplomatici volti a porre fine alla guerra in Iran.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump ha respinto questi tentativi di avviare negoziati ed è concentrato sul proseguimento della guerra per indebolire ulteriormente le capacità militari della Repubblica islamica.

“Al momento non gli interessa e noi continueremo la missione senza sosta. Forse un giorno accadrà, ma non adesso”, ha affermato il funzionario.

Durante la prima settimana di guerra, Trump scrisse sulla sua piattaforma Truth Social che la leadership e l’esercito iraniani erano stati così gravemente danneggiati dagli attacchi israelo-americani che volevano dialogare, ma ormai era “troppo tardi!”.

Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti ha una lunga storia di cambiamenti di posizione in politica estera senza preavviso, il che rende difficile escludere la possibilità che intraprenda delle mosse esplorative per riprendere i negoziati diplomatici.

Fonti iraniane hanno riferito che Teheran ha respinto i tentativi di diversi Paesi di negoziare un cessate il fuoco finché Stati Uniti e Israele non porranno fine ai loro attacchi aerei e non soddisferanno le richieste dell’Iran, che includono la cessazione definitiva degli attacchi statunitensi e israeliani

Il massimo responsabile della sicurezza iraniana, Ali Larijani, e il ministro degli Esteri Abbas Araqchi avrebbero cercato di utilizzare l’Oman come sede per colloqui di cessate il fuoco che avrebbero coinvolto il vicepresidente statunitense J.D. Vance.

Ma quei colloqui non hanno fatto progressi. Anzi, la posizione dell’Iran si è irrigidita.

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