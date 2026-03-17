Donald Trump: “Non abbiamo bisogno della NATO, non sono più necessari”

AgenPress. In un post sui social media, Trump ha attaccato i tradizionali partner della NATO che, a suo dire, si erano rifiutati di collaborare alla messa in sicurezza dello Stretto di Hormuz, definendo l’alleanza una “strada a senso unico”. Ha inoltre insistito sul fatto che gli Stati Uniti non necessitano della cooperazione dei membri della NATO nella loro campagna militare in Iran.

“Dato che abbiamo ottenuto un tale successo militare, non abbiamo più bisogno, né desideriamo, l’assistenza dei Paesi della NATO – NON NE ABBIAMO MAI AVUTO BISOGNO! Allo stesso modo, Giappone, Australia o Corea del Sud”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social.

La retorica infuocata di Trump contro la NATO è giunta dopo che importanti potenze europee come Germania e Italia hanno respinto la richiesta del presidente di contribuire a rompere la morsa del regime iraniano sullo Stretto di Hormuz.

Trump ha criticato duramente gli alleati degli Stati Uniti in Europa poiché i membri della NATO non cedono alle richieste del presidente di contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz.

“Penso che la NATO stia commettendo un errore molto sciocco”, ha detto. “E lo dico da tempo, sapete, mi chiedo se la NATO sarà mai in grado di esserci per noi. Quindi questa è stata una grande prova, perché non abbiamo bisogno di loro, ma avrebbero dovuto esserci.”

“Abbiamo ricevuto un grande sostegno dai paesi del Medio Oriente, un grande sostegno, ma non abbiamo ricevuto alcun sostegn dalla NATO” – conclude Trump.