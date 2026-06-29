Sinner contento a metà: “Non ho giocato al meglio. Il piede? Sto bene”

AgenPress. Buona la prima, ma senza entusiasmi. Jannik Sinner supera l’esordio nel torneo e conquista il passaggio del turno, ma al termine della partita contro Miomir Kecmanovic il numero uno del mondo non nasconde una certa insoddisfazione per la propria prestazione.

L’altoatesino ha ammesso di aver avvertito una forte pressione nelle fasi iniziali del match, condizione che ha inevitabilmente influenzato il suo rendimento in campo. «C’era molto nervosismo all’inizio», ha spiegato Sinner nel post-partita. «Non credo di aver giocato il mio miglior tennis. In alcuni momenti ho gestito bene la situazione, ma posso sicuramente fare meglio».

Una vittoria importante, dunque, ma accompagnata dalla consapevolezza che servirà alzare il livello nelle prossime sfide per proseguire il cammino nel torneo. Il campione azzurro, tuttavia, ha mostrato la consueta lucidità nell’analizzare la propria prestazione, evidenziando sia gli aspetti positivi sia quelli da migliorare.

A rassicurare tifosi e addetti ai lavori sono arrivate soprattutto le parole sulle condizioni fisiche. Durante l’incontro, infatti, alcuni osservatori avevano notato un problema al piede che aveva suscitato qualche preoccupazione. Sinner ha però minimizzato immediatamente l’accaduto.

«Sto bene con il piede, sembra peggio di quello che è», ha chiarito. «Si tratta semplicemente di un’unghia. Non volevo nemmeno disturbare Kecmanovic e non volevo portare via tempo fermando il match».

Parole che allontanano qualsiasi timore in vista dei prossimi impegni. Il numero uno del ranking mondiale può quindi guardare avanti con fiducia, consapevole di aver superato un debutto complicato sia dal punto di vista emotivo sia sotto il profilo della condizione. La vittoria è arrivata, ma per vedere il miglior Sinner servirà probabilmente ancora qualche partita. E, come spesso accade ai grandi campioni, il giudizio più severo resta il suo.