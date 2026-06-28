Stretto di Hormuz. Nuovi attacchi tra Stati Uniti ed Iran. Trump: “La Repubblica islamica dell’Iran non esisterà più!”

AgenPress. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver lanciato ulteriori attacchi contro l’Iran, prova del fragile accordo di cessate il fuoco firmato da entrambi i paesi.

L’ultima escalation di tensione, a solo una settimana dalla firma di un memorandum d’intesa volto ad avviare il processo di risoluzione del conflitto, è iniziata giovedì quando l’Iran ha colpito una nave in transito nello Stretto di Hormuz.

Venerdì gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi di rappresaglia, accusando l’Iran di aver violato l’accordo di cessate il fuoco. Il Pentagono ha affermato che gli attacchi di venerdì erano “una risposta diretta” all'”aggressione contro la navigazione commerciale” da parte dell’Iran. Ha aggiunto che, dopo gli attacchi, “all’Iran è stata data la possibilità di rispettare l’accordo di cessate il fuoco, ma ha scelto di non farlo”.

In una dichiarazione rilasciata sabato, l’Iran ha affermato di aver risposto colpendo “obiettivi legati alle forze aggressive americane” nella regione, criticando gli stati del Golfo il cui territorio è stato utilizzato “per compiere azioni ostili contro la Repubblica islamica dell’Iran”.

Sabato sera, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha lanciato un’altra ondata di attacchi di rappresaglia, affermando di aver colpito diversi obiettivi in ​​Iran su ordine del presidente Donald Trump.

Sabato sera, in un post su Truth Social, Trump ha affermato che gli aerei statunitensi hanno colpito depositi di missili e droni iraniani e siti radar costieri “per aver violato l’accordo di cessate il fuoco, DI NUOVO!”.

Il presidente ha minacciato che se l’Iran non “imparerà”, gli Stati Uniti “saranno costretti a portare a termine militarmente il lavoro che abbiamo iniziato con successo” e che “la Repubblica islamica dell’Iran non esisterà più!”.

Secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Fars, l’Iran ha confermato sabato sera di aver lanciato missili balistici e droni contro otto obiettivi infrastrutturali in basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrein nel corso della giornata.

Secondo l’agenzia Fars, il Comando navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato sabato in un comunicato che le forze americane “vivranno un inferno nei prossimi giorni”.

Il Bahrein, che ospita la Quinta Flotta della Marina statunitense, ha condannato sabato quello che ha definito un attacco di droni iraniani sul suo territorio, definendo l’attacco una flagrante violazione della sua sovranità e “una palese minaccia alla sicurezza dei suoi cittadini e residenti”.

L’Iran, irritato dal transito di navi attraverso lo stretto al di fuori della rotta marittima iraniana stabilita da Teheran, ha lanciato almeno quattro droni contro le navi che transitavano nello stretto giovedì, ha dichiarato Trump venerdì mattina a Truth Social . Uno di questi ha colpito il ponte superiore di una nave mercantile e gli Stati Uniti hanno abbattuto gli altri tre droni, ha aggiunto.

Il vicepresidente JD Vance, a cui è stato affidato un ruolo di primo piano nei negoziati in corso tra Stati Uniti e Israele, ha dichiarato venerdì a X: “Se hanno divergenze sull’applicazione del memorandum d’intesa, possono telefonarci. Ma alla violenza si risponderà con la violenza”.