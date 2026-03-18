L’Iran colpisce Tel Aviv con missili dotati di testate a grappolo

AgenPress. L’Iran ha preso di mira Tel Aviv con missili dotati di testate a grappolo in quella che ha definito una rappresaglia per l’assassinio del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani da parte di Israele.

L’attacco ha causato la morte di due persone in un quartiere vicino alla densamente popolata Tel Aviv, dove si trovano anche importanti installazioni militari, portando il bilancio delle vittime in Israele a causa della guerra ad almeno 14.

Israele ha affermato che l’Iran ha ripetutamente utilizzato testate a grappolo, che si disperdono in aria in molteplici ordigni più piccoli, coprendo un’ampia area e rendendole difficili da intercettare.