L’Iran colpisce Tel Aviv con missili dotati di testate a grappolo

AgenPress. L’Iran ha preso di mira Tel Aviv con missili dotati di testate a grappolo in quella che ha definito una rappresaglia per l’assassinio del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani da parte di Israele.
L’attacco ha causato la morte di due persone in un quartiere vicino alla densamente popolata Tel Aviv, dove si trovano anche importanti installazioni militari, portando il bilancio delle vittime in Israele a causa della guerra ad almeno 14.
Israele ha affermato che l’Iran ha ripetutamente utilizzato testate a grappolo, che si disperdono in aria in molteplici ordigni più piccoli, coprendo un’ampia area e rendendole difficili da intercettare.
Israele e gli Stati Uniti hanno affermato che impedire all’Iran di sviluppare un programma di armi nucleari era uno degli obiettivi degli attacchi lanciati più di due settimane fa, che hanno ucciso la Guida Suprema del Paese e molti altri alti funzionari.
Martedì il governo iraniano ha confermato l’uccisione di Larijani, la figura di più alto rango presa di mira dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele, quando un attacco israeliano uccise la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei.
Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, di cui Larijani era segretario, ha dichiarato che anche il figlio di Larijani e il suo vice, Alireza Bayat, sono stati uccisi in un attacco israeliano.