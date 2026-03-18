Meloni: “Riduciamo il prezzo del carburante di circa 25 centesimi a litro per tutti” [video]

AgenPress. Continua il lavoro del Governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti, che sono conseguenza della crisi che sta coinvolgendo il Medio Oriente.

Fin dall’inizio, abbiamo attivato tutti i meccanismi a disposizione per assicurare la trasparenza sui prezzi e per intervenire, insieme alla Guardia di Finanza e all’Antitrust, nei casi di aumenti anomali al distributore.

Ed è grazie a quest’attività se, finora, in Italia, l’aumento dei prezzi è stato in ogni caso più basso rispetto a quello che accade nella maggior parte dei Paesi europei.

Non ci basta, ovviamente, e quindi oggi il Governo ha deciso di adottare un nuovo provvedimento, che si muove nella stessa direzione e si inserisce nel solco di quello che abbiamo fatto finora.

Il decreto-legge che è stato varato oggi prevede sostanzialmente tre cose.

Primo: riduciamo il prezzo del carburante di circa 25 centesimi a litro per tutti.

Secondo: introduciamo un credito di imposta a favore degli autotrasportatori che è pari all’aumento di costi sul carburante che questi autotrasportatori sostengono, perchè vogliamo evitare che l’aumento del gasolio si traduca anche in un aumento dei prezzi dei beni di consumo. E’ una misura che, tra l’altro, viene prevista anche per i nostri pescatori.

Terzo e ultimo punto, molto importante soprattutto se collegato agli altri, è che prevediamo un meccanismo anti-speculazione, vogliamo cioè legare in modo stringente il prezzo applicato ai consumatori dai petrolieri e dai distributori, all’effettiva variazione dei prezzi del greggio a livello internazionale. Perchè non vogliamo che queste risorse che stiamo investendo, che sono soldi degli italiani, finiscano nelle mani degli speculatori.

E’ un meccanismo che consentirà di fermare subito gli aumenti ingiustificati e di assicurare che petrolieri e distributori abbassino il prezzo al distributore contestualmente alla diminuzione del prezzo del greggio a livello internazionale.

Un pacchetto di misure che ha un obiettivo chiaro nell’immediato, cioè fermare la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi. Una crisi che, chiaramente, tutti lavoriamo perchè finisca nel più breve tempo possibile.

Il messaggio che vogliamo dare ai cittadini è semplice: noi continueremo a fare tutto quello che è nelle possibilità per impedire che si speculi su ciò che sta accadendo, e per evitare che le conseguenze della crisi possano impattare sulle famiglie e sulle imprese di questa Nazione.

E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel CDM del 18 marzo 2026.