Mosca definisce l’attacco alla petroliera russa nel Mediterraneo un “atto terroristico”

AgenPress. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, Nikolai Patrushev, collaboratore del presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato oggi che Mosca considera l’attacco alla nave russa che trasporta gas naturale liquefatto nel Mar Mediterraneo un “atto di terrorismo internazionale”.

Il Ministero dei Trasporti russo ha annunciato che la nave metaniera Arctic Metagaz, che trasportava GNL dal porto di Murmansk nell’Artico, è stata attaccata da droni della marina ucraina, decollati dalle coste della Libia.

La MT Arctic Metagaz era stata sanzionata dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea perché apparteneva alla “flotta ombra” russa di petroliere che trasportano petrolio e gas in tutto il mondo, eludendo le sanzioni occidentali.