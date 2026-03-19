Prezzi petrolio. Trump: “Pensavo sarebbe andata peggio, molto peggio in realtà”

AgenPress. Presentandosi nello Studio Ovale al fianco della Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi, il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che, sebbene i prezzi del petrolio siano aumentati in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, “in realtà pensavo che i numeri sarebbero stati peggiori”.

“Tutto andava a gonfie vele, l’economia era in ottima forma, i prezzi del petrolio erano bassissimi, anche la benzina stava calando: avevamo 1,99, 1,85 dollari. Poi ho visto cosa stava succedendo in Iran e ho pensato: ‘Mi dispiace dover fare questa deviazione, ma dobbiamo farla’, e in realtà pensavo che i numeri sarebbero stati peggiori”, ha affermato Trump – .

Prima di decidere di attaccare l’Iran, il presidente ha affermato di aver pensato: “I prezzi del petrolio aumenteranno e l’economia subirà un leggero calo”.

Ha poi aggiunto: “Pensavo sarebbe andata peggio, molto peggio in realtà”. “Non è poi così male e finirà presto”.