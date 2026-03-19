type here...

Prezzi petrolio. Trump: “Pensavo sarebbe andata peggio, molto peggio in realtà”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Presentandosi nello Studio Ovale al fianco della Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi, il presidente  Trump ha dichiarato ai giornalisti che, sebbene i prezzi del petrolio siano aumentati in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, “in realtà pensavo che i numeri sarebbero stati peggiori”.

“Tutto andava a gonfie vele, l’economia era in ottima forma, i prezzi del petrolio erano bassissimi, anche la benzina stava calando: avevamo 1,99, 1,85 dollari. Poi ho visto cosa stava succedendo in Iran e ho pensato: ‘Mi dispiace dover fare questa deviazione, ma dobbiamo farla’, e in realtà pensavo che i numeri sarebbero stati peggiori”, ha affermato Trump – . 

Prima di decidere di attaccare l’Iran, il presidente ha affermato di aver pensato: “I prezzi del petrolio aumenteranno e l’economia subirà un leggero calo”.

Ha poi aggiunto: “Pensavo sarebbe andata peggio, molto peggio in realtà”. “Non è poi così male e finirà presto”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits