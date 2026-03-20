La principessa ereditaria norvegese afferma di essere stata “manipolata e ingannata” da Epstein

AgenPress. La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit ha dichiarato di rammaricarsi della sua amicizia con il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein , nel tentativo di contenere uno dei più grandi scandali che abbiano colpito la famiglia reale del Paese.
La pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense di milioni di documenti relativi al caso Epstein ha scosso il mondo intero, rivelando i legami del finanziere caduto in disgrazia con personaggi di spicco, tra cui la principessa ereditaria e importanti politici, dirigenti d’azienda e diplomatici norvegesi.
“Sono stata manipolata e ingannata”, ha dichiarato Mette-Marit in un’intervista in lacrime all’emittente pubblica NRK. “Certo, avrei preferito non averlo mai incontrato”, ha detto riferendosi a Epstein.
Sebbene precedenti articoli di stampa avessero mostrato legami tra Mette-Marit ed Epstein, i nuovi documenti hanno rivelato una relazione più estesa, provocando un’insolita reprimenda da parte del primo ministro e la richiesta che fornisca un resoconto completo.
Dai documenti statunitensi emerge che la principessa, moglie del principe ereditario Haakon, ha mantenuto i contatti con Epstein dal 2011 al 2014 e ha soggiornato nella sua casa di Palm Beach per quattro giorni durante un viaggio privato nel 2013.
I documenti relativi a Epstein sembravano contraddire una dichiarazione rilasciata nel 2019, in cui si scusava per non aver indagato sul suo passato e affermava che non si sarebbe mai associata a lui se avesse saputo della gravità dei crimini da lui commessi.
In un’email resa pubblica nell’ottobre del 2011, tre anni dopo che Epstein si era dichiarato colpevole, Mette-Marit gli scrisse di averlo cercato su Google e di essere d’accordo sul fatto che “non sembrava una bella cosa”, aggiungendo poi una faccina sorridente.