La principessa ereditaria norvegese afferma di essere stata “manipolata e ingannata” da Epstein

AgenPress. La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit ha dichiarato di rammaricarsi della sua amicizia con il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein , nel tentativo di contenere uno dei più grandi scandali che abbiano colpito la famiglia reale del Paese.

La pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense di milioni di documenti relativi al caso Epstein ha scosso il mondo intero, rivelando i legami del finanziere caduto in disgrazia con personaggi di spicco, tra cui la principessa ereditaria e importanti politici, dirigenti d’azienda e diplomatici norvegesi.

“Sono stata manipolata e ingannata”, ha dichiarato Mette-Marit in un’intervista in lacrime all’emittente pubblica NRK. “Certo, avrei preferito non averlo mai incontrato”, ha detto riferendosi a Epstein. Sebbene precedenti articoli di stampa avessero mostrato legami tra Mette-Marit ed Epstein, i nuovi documenti hanno rivelato una relazione più estesa, provocando un’insolita reprimenda da parte del primo ministro e la richiesta che fornisca un resoconto completo.