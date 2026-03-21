Trump valuta la possibilità di inviare migliaia di soldati in Iran

AgenPress. Il presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di inviare migliaia di soldati americani in Iran nel tentativo di raggiungere alcuni dei suoi obiettivi principali e porre fine alla guerra.

Qualsiasi dispiegamento di truppe di terra in Iran comporterebbe maggiori rischi, ma anche un potenziale valore strategico, ovvero quello di accelerare la fine della guerra. Le considerazioni di Trump giungono mentre si trova ad affrontare un’incombente crisi energetica globale, una crescente opposizione politica interna da parte di alcuni dei suoi stessi sostenitori e i disaccordi emergenti tra gli Stati Uniti e i loro alleati mediorientali sulla direzione della guerra.

Sono in discussione diverse opzioni. Una di queste mirerebbe a liberare il passaggio nello Stretto di Hormuz dispiegando truppe nei porti iraniani o nelle piccole isole del Golfo Persico per mitigare la minaccia alle navi. Altre opzioni includono un’operazione per recuperare l’uranio altamente arricchito iraniano o l’impiego di truppe per sequestrare gli impianti petroliferi iraniani al fine di interrompere una vitale fonte di finanziamento e tentare di ottenere concessioni dal regime.

Hanno affermato che nessuna delle opzioni prese seriamente in considerazione prevede dispiegamenti su larga scala come quelli avvenuti nelle guerre in Iraq o in Afghanistan.

Dall’inizio della guerra, Trump ha dichiarato pubblicamente di essere favorevole all’invio di truppe statunitensi in Iran. Ma giovedì, quando gli è stato chiesto in proposito, Trump ha risposto ai giornalisti: “No, non invierò truppe da nessuna parte. Se lo facessi, di certo non ve lo direi, ma non invierò truppe”.

La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha dichiarato venerdì in un comunicato: “Come ha affermato il presidente Trump, non ha intenzione di inviare truppe da nessuna parte, ma saggiamente non divulga la sua strategia militare ai media”. Il Pentagono non ha risposto a una richiesta di commento.