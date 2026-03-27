Borgonzoni: “Addio a Roversi Monaco uomo che sapeva unire cultura, visione e amore per la sua comunità”

AgenPress. “La scomparsa del professor Fabio Roversi Monaco lascia un vuoto profondo nella vita culturale e istituzionale di Bologna. Giurista di altissimo profilo, nei lunghi anni alla guida dell’Università di Bologna ha svolto il ruolo di Magnifico Rettore con autorevolezza e soprattutto visione, contribuendo in modo decisivo a consolidare ed accrescere il prestigio dell’Ateneo non solo in Italia, ma nel mondo.”

Così il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge: “Grazie al suo impegno nelle istituzioni culturali e museali, ha sostenuto con forza la crescita della città come luogo di respiro internazionale e punto di riferimento anche per le nuove generazioni. In eredità lascia a tutti noi un virtuoso esempio di amore per la conoscenza e di responsabilità verso la comunità. Rivolgo il mio più sentito cordoglio alla famiglia”.