type here...

Borgonzoni: “Addio a Roversi Monaco uomo che sapeva unire cultura, visione e amore per la sua comunità”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “La scomparsa del professor Fabio Roversi Monaco lascia un vuoto profondo nella vita culturale e istituzionale di Bologna. Giurista di altissimo profilo, nei lunghi anni alla guida dell’Università di Bologna ha svolto il ruolo di Magnifico Rettore con autorevolezza e soprattutto visione, contribuendo in modo decisivo a consolidare ed accrescere il prestigio dell’Ateneo non solo in Italia, ma nel mondo.”

Così il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge: “Grazie al suo impegno nelle istituzioni culturali e museali, ha sostenuto con forza la crescita della città come luogo di respiro internazionale e punto di riferimento anche per le nuove generazioni. In eredità lascia a tutti noi un virtuoso esempio di amore per la conoscenza e di responsabilità verso la comunità. Rivolgo il mio più sentito cordoglio alla famiglia”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits