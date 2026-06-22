Filippine: tre morti e cinque feriti in un attacco armato in una scuola

AgenPress. Tre persone sono state uccise e cinque ferite da due uomini armati che hanno aperto il fuoco in una scuola di Tacloban, città nella provincia di Leyte, a oltre 500 chilometri da Manila.

Le vittime sono state immediatamente trasportate nei centri medici vicini precisando che è stata avviata un’indagine per accertare le circostanze dell’accaduto.

Il capo della polizia ha dichiarato che i sospettati hanno utilizzato due pistole, ha inoltre affermato che uno dei sospettati, un minorenne, è stato arrestato poco dopo l’attacco, mentre il secondo si è costituito alle autorità.

Le Filippine hanno leggi molto severe sul controllo delle armi, ma il mercato nero è molto fiorente.