“Il dolore della Croce: un simbolo di sofferenza e di redenzione”

AgenPress. Il Sen. Scilipoti Isgrò Domenico, presidente di Unione Cristiana, ha rilasciato una dichiarazione sulla croce cristana in prossimità delle festività Pasquali, ai margini della conferenza tenutasi a Catania presso la Chiesa Evangelica di viale Giuseppe Latino il 20 marzo 2026. “La croce simbolo di sofferenza e di redenzione per i cristiani di tutto il mondo.

La croce era la pena capitale inflitta nell’Impero romano ai sediziosi e ai ribelli”, afferma il Sen. Scilipoti Isgrò. “Era una pena atroce, sia sotto il profilo della sofferenza psicofisica che dell’impatto pubblico e scenografico. Eppure, è proprio da questo simbolo di dolore e di sofferenza che nasce la nostra speranza di redenzione e di salvezza”.

Il Sen. Scilipoti Isgrò invita a riflettere sul significato della croce e sulla sua attualità: “La croce ci ricorda che il dolore e la sofferenza sono parte della vita, ma che non sono l’ultima parola. Ci ricorda che la speranza e la redenzione sono sempre possibili, anche nelle situazioni più difficili. In un mondo che spesso sembra dimenticare il valore della sofferenza e della croce, è importante ricordare che è proprio attraverso la croce che possiamo trovare la vera libertà e la vera felicità”.

Il Sen. Scilipoti Isgrò conclude: “Invito tutti a riflettere sul significato della croce e a cercare di vivere la propria vita con la stessa generosità e lo stesso amore che Gesù ha mostrato sulla croce”.

E’ quanto diramato, in una nota, dall’Ufficio Stampa di Unione Cristiana.