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USIF: “A Roma il dissenso è legittimo, ma nessuna tolleranza per gli estremisti violenti”

Cronaca
redazione
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AgenPress. Manifestare contro la guerra è un diritto costituzionalmente garantito e un’espressione legittima della democrazia. Ma nessuna piazza può diventare terreno di scontro per frange estremiste che puntano ad aggredire le Forze di polizia, devastare la città e colpire i principi dello Stato di diritto.

Alla vigilia del corteo di Roma, alla luce di segnali concreti e di contenuti riconducibili ad ambienti antagonisti che sembrano normalizzare la violenza contro le divise, chiediamo agli organizzatori di isolare con fermezza ogni infiltrazione violenta e di assumersi una chiara responsabilità sul piano della legalità.

USIF esprime piena vicinanza ai colleghi impegnati nei servizi di ordine pubblico: donne e uomini dello Stato, lavoratori in uniforme, primo presidio della sicurezza democratica e troppo spesso bersaglio di violenze preordinate. Il dissenso è democrazia. La violenza è eversione.

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