Roma Tre inaugura il complesso “Le Torri”

AgenPress. L’Università Roma Tre ha inaugurato oggi il complesso edilizio “Le Torri”, in Largo San Leonardo Murialdo 1, sede dei Dipartimenti di Matematica e Fisica e di Scienze, al termine di un ampio intervento di riqualificazione edilizia e impiantistica che ha interessato quattro edifici del campus universitario.

L’intervento ha riguardato in modo integrato la sicurezza strutturale, l’efficienza energetica, la qualità degli ambienti interni e il rinnovamento complessivo degli impianti, con l’obiettivo di restituire alla comunità universitaria spazi più sicuri, funzionali e sostenibili.

Tra le opere realizzate figurano il consolidamento strutturale e l’adeguamento sismico dei quattro edifici, il miglioramento dell’involucro edilizio attraverso sistemi di isolamento termico, la sostituzione degli infissi, il rifacimento degli impianti elettrici e speciali, il completo ripensamento degli impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica, il rinnovo degli impianti antincendio, la riqualificazione degli spazi interni e il rifacimento dei servizi igienici.

Il progetto ha inoltre previsto l’installazione di quattro impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 50 kWp, contribuendo al miglioramento delle prestazioni energetiche del complesso e alla riduzione dell’impatto ambientale. L’intervento è stato portato avanti, infine, con particolare attenzione alla durabilità e alla manutenibilità delle strutture e degli impianti, così da agevolare la gestione futura del complesso e ridurre il rischio di disservizi.

“L’inaugurazione di oggi rappresenta un momento importante nel percorso di crescita e qualificazione di Roma Tre – dichiara il Rettore, Massimiliano Fiorucci. Restituire alla comunità universitaria spazi più sicuri, efficienti e confortevoli significa investire concretamente nella qualità della vita accademica, della didattica e della ricerca, e rafforzare il ruolo dell’università come istituzione pubblica attenta alle persone, ai luoghi e alla città”.

Un lavoro articolato quello presentato oggi che, come spiega il Direttore Generale dell’Ateneo, Alberto Attanasio: “Ha richiesto capacità tecnica, visione organizzativa e continuità amministrativa. Si tratta di un investimento importante che migliora le condizioni di utilizzo degli edifici, innalza gli standard di sicurezza e accompagna in modo concreto lo sviluppo dell’Ateneo”.

All’inaugurazione hanno preso parte le istituzioni del territorio: “Interventi come questo rafforzano il rapporto tra università e quartiere e contribuiscono alla qualità complessiva dello spazio urbano – sottolinea il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. La riqualificazione di un complesso universitario ha un valore che riguarda insieme formazione, servizi, città e comunità”.

Soddisfazione espressa anche da Roma Capitale: “La conclusione di questo intervento conferma quanto sia centrale il ruolo delle università nei processi di rigenerazione urbana e di trasformazione sostenibile della città – dichiara l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. Investire su edifici pubblici più sicuri, efficienti e ben integrati nel contesto urbano significa investire sul futuro di Roma”.

Al termine della cerimonia si è svolta una visita agli spazi riqualificati del complesso.