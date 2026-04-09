Ospedale Regina Apostolorum e Ospedale Città di Aprilia aderiscono all’Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda

IL 22 E IL 23 APRILE VISITE ED ESAMI GRATUITI DEDICATI ALLA SALUTE DELLA DONNA

AgenPress. Una due giorni dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 22 e il 23 Aprile in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale e Ospedale Città di Aprilia aderiscono all’open week della donna promossa da Fondazione Onda ETS.

Le aree interessate sono il Centro di Obesità diretto dal Dr. Marco Chianelli, l’UO di Endocrinologia diretta dal dr. Rinaldo Guglielmi, il servizio di nutrizione clinica con la dr.ssa Ginevra Passaro, e l’UO di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dr. Giovanni Testa.

Il 22 aprile all’Ospedale Città di Aprilia dalle 14:30 alle 18:30 verranno offerte le seguenti prestazioni, esclusivamente su prenotazione:

25 ecografie della tiroide

25 visite endocrinologiche per pazienti con obesità

15 consulenze con la nutrizionista

infopoint con materiali informativi su: prevenzione salute donna, obesità e nutrizione, prevenzione tiroide.

Il 23 aprile presso l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale sono previste le seguenti prestazioni, sempre con prenotazione obbligatoria:

16 slot: visita ginecologiche + pap test + ecografia transvaginale

infopoint con materiali informativi su: prevenzione salute donna, obesità e nutrizione, prevenzione tiroide.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Ora e Oda nel corso del 2025 sono state gratificate con 3 bollini rosa.

“Aderire all’Open Week sulla salute della donna rappresenta per le nostre strutture un impegno concreto verso la prevenzione e la promozione della salute femminile” – dichiara il Direttore Generale Gabriele Coppa – “Offrire visite ed esami gratuiti significa avvicinare le donne ai percorsi di cura e sensibilizzarle sull’importanza di controlli periodici e stili di vita corretti. Iniziative come questa, promosse da Fondazione Onda ETS, rafforzano il ruolo degli ospedali come presidi fondamentali di prevenzione, oltre che di cura ed assistenza, e confermano la nostra attenzione costante alla qualità e all’accessibilità dei servizi sanitari.”