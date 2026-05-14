Municipio VI, Franco (Presidente): 3 giorni di sport e salute a Roma est

AgenPress. “Tutto pronto per il Villaggio della Salute e dello Sport, una manifestazione di 3 giorni presso il parcheggio superiore del centro commerciale Roma Est che ci ha messo a disposizione 9mila metri quadri. Dal 15 al 17 maggio, una grande tensostruttura e numerosi gazebo ospiteranno un evento unico per la Capitale, con la collaborazione della Protezione Civile VI Gruppo.

Insieme al Policlinico Tor Vergata, all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, all’Asl Roma 2, alla Croce Rossa Italiana, all’Ares 118, alla Fondazione Villa Maraini, al Centro Raphael, a UniDoc Health Corp – società canadese che presenterà innovativi sistemi di screening – alla Banca delle Visite, all’Università San Raffaele, al comitato scientifico ACSI e Sensor Medica per tre giorni il Villaggio della Salute fornirà visite specialistiche gratuite per tutti, in: cardiologia, senologia, pediatria, ginecologia, dermatologia, oculistica, diabetologia, vaccinazioni, screening ematici, screening colon retto, esami barometrici, nutrizionista e visite posturali.

Il Villaggio della Salute verrà inaugurato con il taglio del nastro da parte del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca venerdì 15 maggio alle ore 9:00. Il Villaggio dello Sport, nello stesso spazio, sarà invece aperto sabato alle 15:30 dal Ministro dello Sport Andrea Abodi e ospiterà molte discipline: dalla pallacanestro all’mma, dalla pallavolo al pugilato, dal calcetto al ballo, grazie alla partecipazione realtà del calibro di ACSI, Decathlon, Accademia Nazionale di Cultura Sportiva e delle numerose associazioni sportive del territorio che gratuitamente animeranno la tre giorni con movimento e sport per la promozione di uno stile di vita più sano.

All’interno del centro commerciale Roma Est, il Villaggio della Salute e dello Sport si fa occasione di dibattito, con palchi e illustri ospiti che parleranno di corretti stili di vita, prevenzione e cura per persona. Parteciperanno alla tre giorni anche personalità importanti, come il Vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, parlamentare eletto da questa circoscrizione elettorale. Radio Roma Sound sarà la radio ufficiale e trasmetterà in diretta l’evento, un’occasione unica per il nostro territorio che si fa promotore di un evento straordinario che mette al centro il benessere e la cura della persona a 360 gradi”.

Lo dichiara in un comunicato stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma Nicola Franco.