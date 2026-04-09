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Si terranno a Washington i colloqui di pace tra Israele e Libano

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AgenPress. La prossima settimana il Dipartimento di Stato ospiterà a Washington colloqui tra Israele e Libano per porre fine alle ostilità tra i due paesi confinanti.

I colloqui saranno guidati, per la parte statunitense, dall’ambasciatore in Libano Michel Issa, e per la parte israeliana dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter.

Sebbene inizialmente non fosse chiaro chi avrebbe rappresentato il Libano, le indiscrezioni suggeriscono che la delegazione sarà guidata dall’ambasciatrice a Washington Nada Hamadeh Moawad.

 

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