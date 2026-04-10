Caso Fiano, Maran: “Non lasci il PD, la sua voce è indispensabile”

AgenPress. “Spero davvero che Emanuele Fiano decida di rimanere nel Partito Democratico, perché la sua voce è fondamentale in questo momento. Parliamo di un fondatore del PD, di una persona per cui tutti nutriamo grandissima stima. Non è facile tenere una posizione estremamente equilibrata come la sua: rappresenta un modo di essere ebreo e democratico che oggi è purtroppo poco visibile nel mondo. Capisco la sua difficoltà, stretta tra un Israele in cui lui stesso non si riconosce nelle politiche attuali e una sinistra che, data la situazione internazionale, ogni tanto è molto aggressiva nei toni. Proprio per questo mi auguro che scelga di restare”.

Lo ha detto Pierfrancesco Maran, europarlamentare del PD, intervenendo a ‘Italia no limits’, programma condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.